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500 polisle şafak baskını

’da satıcılarına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 13’ü yakalandı

Giriş Tarihi: 11.9.2019
500 polisle şafak baskını

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından, sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 38 zanlının yakalanması için şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında torbacı diye tabir edilen 38 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

KOÇ BAŞLARIYLA KIRDILAR
Bu karar doğrultusunda teknik ve fiziki takip yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Aralarında özel harekatın da olduğu 500 polisle eş zamanlı olarak belirlenen 38 adrese girildi. Özel harekat polisinin koç başlarıyla kapıları kırıp girdiği evdeki zanlılar, tek tek gözaltına alındı. 13 zanlı, daha sonra adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınan çok sayıda zanlı, emniyete götürülürken, zanlıların adreslerinde aramalar devam ediyor. Emniyet müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına geçit vermeyeceklerini belirterek, "Operasyonlarımız devam edecek" açıklamasını yaptı.

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500 polisle şafak baskını
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