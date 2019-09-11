6 bin kişiye aşure dağıtıldı

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen aşure etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personellerince gerçekleştirilen aşure etkinliğine Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Cihat Sezal, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı. Ulucamii yanındaki alanda gerçekleştirilen aşure etkinliğine gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu söyleyen Başkan Güngör, "Muharrem Ayının 10. günü diğer bir ifade ile aşure gününü kutladık. Büyükşehir Belediyemizin geleneksel hale getirdiği aşure etkinliğimizde milletvekillerimizle birlikte halkımıza aşure dağıttık. Yoğun ilgi göstererek burada bulunan vatandaşlarımızın ve tüm halkımızın aşure gününü kutluyorum, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.