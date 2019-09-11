Ambulans kaza yapınca yeniden hastanelik oldu

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hastası yatalak bir hasta, Adana'da tedavi olup taburcu edildikten sonra memleketi Hatay'a götürülürken ambulansın başka bir otomobil ile çarpışması sonucu tekrar hastaneye kaldırıldı. Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana'da özel bir hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu olan yatalak kalp hastası Edibe Barutçu (64), özel ambulansla Hatay'daki evine gitmek üzere hareket etti. Barutçu'yu taşıyan Serkan Yiğitbaş idaresindeki 31 SV 112 plakalı özel ambulans, Mithat Özhan Bulvarı dönel kavşakta Batuhan Yılmaz'ın kullandığı 01 FN 683 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulansın lastiği patladı. Otomobilde ise zarar meydana geldi. Barutçu, kazada başından aldığı darbe sonucu yaralandı. Bir süre kaza yapan ambulansta bekletilen Barutçu, bir başka ambulansa taşındı. Barutçu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.