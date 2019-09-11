BUGÜN NELER OLDU

yıldır kontrolsüz tip 2 diyabet ve dirençli hipertansiyonla mücadele ederek yaşamını sürdürmek zorunda kalan 66 yaşındaki Cemaliye Buba, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği laparoskopik (kapalı ameliyat) sadı-s ameliyatı ile her gün kullanmak zorunda kaldığı avuç dolusu ilaca ve insüline veda etti. Hamitköy'de yaşayan 3 çocuk annesi, 66 yaşındaki Cemaliye Buba, 39 yıldır Tip 2 diyabet ve dirençli hipertansiyon hastası olarak hayatını sürdürüyordu. Hipertansiyonu için her gün birçok ilaç kullanan ve kontrolsüz diyabeti nedeniyle de insülin pompasıyla yaşamak zorunda kalan ve buna rağmen şeker hastalığı kontrol altına alınamayan Cemaliye Buba, bugüne kadar çare bulamadığı hastalığından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde Obezite Diyabet ve Reflü Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Ayhan tarafından uygulanan SADI-S tekniğiyle ameliyat olarak kurtuldu. Geçirdiği operasyon sayesinde sağlığına kavuşan Cemaliye Buba, artık hayatına bu hastalıklara bağlı ilaç ve insülin kullanmaksızın devam edebilecek