‘Büyük sevinç yaşatmak istiyoruz’

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FF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni teknik direktörü Uğur Tütüneker ile birlikte ilk galibiyetini derbide almak istiyor. Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarını ara vermeden sürdüren mavi-lacivertli ekip işi sıkı tutuyor. Göreve Adana derbisiyle başlayacağını kaydeden Tütüneker,ifadelerini kullandı. Tütüneker, "Adana Demirspor camiası, taraftarı çok büyük. Taraftarımızdan istediğimiz takımımızı tamamen desteklemeleri. Adanaspor maçına kadar hazır hale geleceğimize inanıyorum. Bunun için çok çalışmamız gerektiğini de biliyorum. Mavi Şimşeklere büyük bir sevinç yaşamak istiyoruz" şeklinde konuştu.