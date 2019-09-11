Gaziantep’te silah kaçakçılarına af yok

BUGÜN NELER OLDU

GAZİANTEP'TEdüzenlenen operasyonda yasadışı silah ticareti ve imalatı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "İzinsiz Olarak Ateşli Silah Ve Mermileri Ülkeye Sokma - İmal Etme – Nakletme – Satma" suçlarına yönelik Gaziantep ve Kilis'te operasyon düzenlendi. 8 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda S.K, A.T, H.K, H.D, H.K, M.A.K isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 6 tabanca, 54 fişek, 8 şarjör ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 4 şüpheliden 2'si adli kontrol şartı ile 2'si ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.