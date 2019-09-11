TFF 1. Lig'de pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Adana Demirspor ile derbiye çıkacak olan Adanaspor zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Osman Yereşen Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Eriş nezaretinde gerçekleşen antrenmanda morallerin yerinde olduğu gözlerdi. Oyuncularına güvendiğini söyleyen Eriş, "Bu maçta hataya yer yok. Sahaya puan için çıkacağız" dedi



ÇALIŞMAYI SIK SIK DURDURDU

ISINMA hareketleriyle başlayan antrenman topsuz alanda oynanan oyun ile devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde 6'a 3 top kapma ve pas çalışması yapan Adanaspor, dar alanda top kapma, orta ve şut çalışması yaparak idmanı tamamladı. Antrenmanı sık sık durdurarak yapılan hataları futbolcularına gösteren Levent Eriş dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



BAHÇELİ'YE ZİYARET

BU arada kulüp başkanı Bayram Akgül, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında nezaket ziyaretinde bulunarak Adanaspor forması hediye etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Adana'mızın güzide bir takımı olan Adanaspor'un her zaman yanındayız. Adanaspor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz" dedi.