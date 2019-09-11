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’ta çeteye operasyon

polisi sabaha karşı daha önceden belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda aralarında işadamı ve 4 kamu görevlisinin de bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019
Kahramanmaraş’ta çeteye operasyon
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri kentte hazine arazilerinin imara açılıp usulsüz satılması, belediye ve diğer kamu kurumlarındaki ihalelerde usulsüz şartname düzenleyerek kendi ve çevresindeki insanlara peş keş çektikleri iddiası ile menfaat çetesine şafak operasyonu düzenledi. Polis uzun süredir takip de olan 9 kişi için Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararından sonra belirlenen adreslerine şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenledi. İkametlerinde yakalanan aralarında Milli Emlak-AFAD ve ilçe belediyesinde memur olarak görev yapan şahısların bulunduğu T.A.- H.G.- B.Ö. ile olaya adı karışan işadamı T.K. ile birlikte S.S. ve M.T yakalandı. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ikametlerinde bulunmayan ve yurt dışında olduğu belirlenen K.C.'yi dönüşte havalimanında yakalarken firar ettikleri belirlenen işadamları A.U. ve M.Ş.K.' nin de yakalaması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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Kahramanmaraş’ta çeteye operasyon
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