Koyun taşıyorum’ dedi kasadan mülteci çıktı

İNSAN kaçakçılarına kişi başı bin 500 dolar ödeyip, sınırı yasadışı olarak geçerek, Van üzerinden Ankara'ya gitmek isteyen 61 mültecinin umuda yolculuğu Adana'da son buldu. Bir kamyonun kasasında 'balık istifi' taşınan sığınmacılar yakalanırken, onları taşıyan araç sürücüsü Mehmet G.'nin, polisi atlatmak için; "Kamyonun kasasında koyun var" dediği ortaya çıktı.

UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULDU

Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yapan bir grup mültecinin, insan tacirleri tarafından Adana üzerinden Ankara'ya götürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, Tarsus- Adana-Gaziantep Otoyolu'nun İncirlik uygulama noktasında Mehmet G. yönetimindeki 47 PR 847 plakalı kamyonu durdurdu. Polisi görünce panikleyen ve şüpheli davranışlar sergileyen araç sürücüsü, ekipleri atlatmak için de; "Kamyonun kasasında koyun var" dedi. Ancak kamyonun kasası açıldığındaysa yürek yakan manzara ortaya çıktı. Bindikleri araçta balık istifi taşınan ve üzerleri brandayla kapatılan 11 Bangladeş, 21 Afgan, 29 da Pakistanlı olmak üzere toplam 61 mülteciden bazılarının sıcak hava nedeniyle kendinden geçtikleri görüldü.

KİŞİ BAŞI BİN 500 DOLAR

Mehmet G. gözaltına alınırken, yakalanan sığınmacıların üzerinden de sahte evraklar çıktı. Türkiye'ye yasadışı yollarla girip, Diyarbakır üzerinden Ankara'ya gitmek isteyen sığınmacıların, insan tacirlerine de kişi başına bin 500 dolar ödedikleri öğrenildi. Mülteciler, sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şoför Mehmet G.'nin sorgusu sürüyor.