Milli kaleciye mıllı görev

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GAZIANTEP'TE Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nın ve Milli Takım'ın kalesini yıllardır başarı ile koruyan ve geçtiğimiz yıllar içerisinde futbolu bırakan Fatih Karakuş, Ampute Futbol Takımı kaleci antrenörlüğü görevine getirildi. Karakuş, yeni görevinin kendisini heyecanlandırdığını belirterek,ifadelerini kullandı. "Benim aldığım başarıların arkasında Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel ve ailemin çok büyük emekleri vardır" diye konuşan Karakuş,dedi.