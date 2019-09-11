Milli kaleciye mıllı görev

GAZIANTEP'TE Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nın ve Milli Takım'ın kalesini yıllardır başarı ile koruyan ve geçtiğimiz yıllar içerisinde futbolu bırakan Fatih Karakuş, Ampute Futbol Takımı kaleci antrenörlüğü görevine getirildi. Karakuş, yeni görevinin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "İki forma altın birçok kupa ve başarılar aldım"
ifadelerini kullandı. "Benim aldığım başarıların arkasında Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel ve ailemin çok büyük emekleri vardır" diye konuşan Karakuş, "Fatih Karakuş onların sayesinde ve desteği ile bugünlerine geldi. Şimdi ise milli takımımızın kaleci antrenörlüğü görevine layık görüldüm. Burada yeni başarılara imza atmak istiyorum"
dedi.