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ADANA'DAYüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eğitime destek olmak amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılında birinci sınıfa başlayan 7 bin 500 öğrenciye içerisinde kalemlik, kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi ve açacak olan çanta dağıttı. Şehit Ali Gaffar Okkan İlkokulu'nda çanta dağıtım törenine katılan Başkan Kocaispir, "Yüreğir'de eğitim seferberliği başladı" dedi. Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik ve okul müdürü Mehmet Kuttan'ın da hazır bulunduğu dağıtımda öğrenciler Başkan Kocaispir'e çiçek takdim etti. Yüreğir Belediyesi Kültürevlerinde eğitime destek kursları ile çocuklara her zaman destek olduklarını belirten Kocaispir, " Çocuklarımızın hayata en iyi şekilde hazırlanması için onlara destek oluyoruz" dedi.