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Basına yeni bir dil lazım

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Basına yeni bir dil lazım
GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleri, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Basın İlan Kurumu'nun yerel ve ulusal basın yayın organları açısından önemli bir işleve sahip olduğunu belirten GGC Başkanı İbrahim Ay, Gaziantep'ten ilk kez bir ismin Basın İlan Kurumu Yönetim Kuruluna seçildiğini belirterek. Prof. Dr. Edibe Sözen'e yerel basının sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili bir dosya verdi. Ziyaret nedeniyle GGC Yönetim Kuruluna teşekkür eden Prof. Dr. Edibe Sözen, "Gazeteciler Cemiyeti Başkanımızla daha önceden de yapmış olduğumuz, gerçekleştirdiğimiz çalışmalar var. Biz Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başta Gaziantep olmak üzere diğer şehirlerde de kültürel, sanatsal, sosyal, beşeri ve diğer alanlarda iş birliği yapma konusunda elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz" diye konuştu. Bölgenin konumu gereği çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sözen, "Burada alacağımız kararlar bölgeye başta insan hakları, demokrasi, özgürlükler olmak üzere tabi ki enformasyonun doğru akışı olmak üzere önemli görevlerimiz var. Bunları layıkıyla yerine getireceğiz. Bir takım kurallarımız var. Bu kurallara uymak durumundayız. Başta ilanlar olmak üzere, içerikler olmak üzere yeni bir dile ihtiyacı var basın dünyamızın. Bu yeni dili hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

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Basına yeni bir dil lazım
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