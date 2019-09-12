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Bu yolda hep beraberiz

’da öğrenciler, “Bu Yolda Hep Beraberiz” projesi kapsamında araçları trafik polislerinin gözetiminde tek tek durdurup sürücülere broşür dağıttı

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Bu yolda hep beraberiz
Hatay'da Kırıkhan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Bu Yolda Hep Beraberiz" projesi kapsamında ilçedeki ilkokullar tarafından trafik etkinliği düzenlendi. 5 Temmuz İlkokulu ile Mehmet Akif İlkokulu Kanatlı Caddesinde, Atatürk İlkokulu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında, Cumhuriyet İlkokulu da pazar alanında broşür dağıttı. Etkinlik kapsamında yaya geçitlerinde önceliğin yayalara verilmesi, araç kullanırken emniyet kemerini bağlamaya dikkat edilmesi, araç kullanırken telefon görüşmesi yapılmaması konularına dikkat çekildi. Öğrenciler, öğretmenleri ve trafik polisleri eşliğinde yaya geçtiklerinde karşıdan karşıya geçerek durdurdukları araç sürücülerine broşür dağıtımı yaptılar.

ÖRNEK BİR PROJE
Öğretmenler ve öğrenciler Kırıkhan Kaymakamlığına giderek Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu'nu ziyaret edip etkinlik hakkında bilgi verdiler. Kaymakam Karamehmetoğlu, etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, "Çok anlamlı bir etkinliğe imza attık. Miniklerimizin yapmış olduğu uyarılar alkış aldı" dedi.
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