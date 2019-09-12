Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Büyükşehir Avşar Kampüsü’nde

Büyükşehir Avşar Kampüsü’nde

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019
Büyükşehir Avşar Kampüsü’nde
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir çalışma da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsünde başladı. Büyükşehir Belediyesi bölgede devam eden cami inşaatının etrafını düzenleyecek. Konu ile ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak KSÜ Avşar Kampüsünde meydan düzenleme çalışması başlattık. Bölgede cami inşaatı devam ediyor. Bordür ve bazalt taş serim işlerimiz olacak. Alanın peyzajı yapılacak. Çalışmamızın tamamlanmasıyla cami ve çevresi daha da güzel bir görünüme kavuşacak" ifadelerine yer verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükşehir Avşar Kampüsü’nde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN