Büyükşehir Avşar Kampüsü’nde

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KAHRAMANMARAŞBüyükşehir Belediyesi şehir genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir çalışma da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsünde başladı. Büyükşehir Belediyesi bölgede devam eden cami inşaatının etrafını düzenleyecek. Konu ile ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak KSÜ Avşar Kampüsünde meydan düzenleme çalışması başlattık. Bölgede cami inşaatı devam ediyor. Bordür ve bazalt taş serim işlerimiz olacak. Alanın peyzajı yapılacak. Çalışmamızın tamamlanmasıyla cami ve çevresi daha da güzel bir görünüme kavuşacak" ifadelerine yer verildi.