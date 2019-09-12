Çocuk üniversitesi çevre bilincini aşıladı

BUGÜN NELER OLDU

ilk ve tek çocuk üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Akademik Dönemi Öğrencileri, içtikleri suların plastik şişelerini geri dönüşüme kazandırdılar. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açılış dersini verdiği ve öğrencilerine çocukluk anılarını anlatırken "isterseniz başarırsınız, asla vazgeçmeyin" mesajını verdiği Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Akademik Dönemi, Yakın Doğu ve Girne Üniversitesi Fakültelerinde birbirinden renkli, eğlenceli, deneyerek öğrenme modeli programlarla tamamlandı. Yaş gruplarına göre özel programların gerçekleştirildiği Yaz Akademik Döneminde, profesör, doçent, yardımcı doçent ve doktor uzman akademisyenlerle dünya standartlarındaki laboratuvarlarda, sanat atölyelerinde, inovasyon merkezi ve spor kulesinde yeteneklerini keşfeden öğrencilere uygulamalı çevre bilinci de kazandırıldı. İstanbul'da Uluslararası 1. Çevre ve Atık Geri Kazanma Kongresinde davetli konuşmacı olarak katılan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, çevre duyarlılığının önemini belirterek çocukların yaptıkları çalışmayı anlattı.