Galibiyet peşinde

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor, pazartesi günü oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Milli maçlar nedeni ile lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren bordo-beyazlılar, Süper Lig ekiplerindenTeknik direktör İlhan Palut nezaretinde kendi tesislerinde günde çift idman yaparak oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Hatay'da hedef mutlak 3 puan. Lige istedikleri gibi başladıklarını ve aldıkları 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan topladıklarını belirten teknik adam