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Galibiyet peşinde

Sezona iki galibiyet bir beraberlikle başlayan Hatayspor’da mesaisi devam ediyor. Karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanan bordo-beyazlılarda hedef yenilmezliği sürdürmek

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019
Galibiyet peşinde
TFF 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor, pazartesi günü oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Milli maçlar nedeni ile lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren bordo-beyazlılar, Süper Lig ekiplerinden Gazişehir ile oynadığı ve 5-4 kaybettiği özel karşılaşmada bir kez daha eksiklerini görme fırsatı buldu. Teknik direktör İlhan Palut nezaretinde kendi tesislerinde günde çift idman yaparak oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Hatay'da hedef mutlak 3 puan. Lige istedikleri gibi başladıklarını ve aldıkları 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan topladıklarını belirten teknik adam Palut, ligde seri yakalayıp tekrar çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
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