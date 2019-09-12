Galibiyet peşinde

T
FF 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor, pazartesi günü oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Milli maçlar nedeni ile lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren bordo-beyazlılar, Süper Lig ekiplerinden Gazişehir ile oynadığı ve 5-4 kaybettiği özel karşılaşmada bir kez daha eksiklerini görme fırsatı buldu.
Teknik direktör İlhan Palut nezaretinde kendi tesislerinde günde çift idman yaparak oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Hatay'da hedef mutlak 3 puan. Lige istedikleri gibi başladıklarını ve aldıkları 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan topladıklarını belirten teknik adam Palut, ligde seri yakalayıp tekrar çıkışa geçmek istediklerini söyledi.