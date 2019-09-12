Gençlerden müzik festivali

BUGÜN NELER OLDU

MERSİN'DE Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Festivali 2019 projesi, gerçekleştirildi. Sahil Bandı Erdemli 33 Sahnesinde performanslarını sergileyen Erdemlili gençlerin oluşturduğu Berceste, Afraband, Miskin, Vaybe, Mavi, Silgi gurupları altı gün boyunca vatandaşlarla bir araya geldi. Ayaş Antik Tiyatro Festivali, Medya Günleri, Kısa Film Festivali, Sinema Günleri gibi projelerle kültürel ve sanatsal alanda adından sıkça söz ettiren Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hem gençlerin sosyal hayatta kendine yer bulmasını sağlıyor hem de milli ve manevi hassasiyetlerin korunmasına destek oluyor.