İlkokulda çıkan yangın panik yarattı

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ADANA'DA bir ilkokulda, öğrencilerin beden eğitimi dersi için bahçede bulunduğu sırada sınıfta çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Ömer Haluk Özuçak İlkokulunun üçüncü katındaki sınıfta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Öğrencilerin beden eğitimi dersi için bahçede bulundukları sırada çıkan yangını fark eden okul görevlileri, itfaiyeye haber vererek diğer sınıflardaki öğrencileri dışarı çıkardı. Yangına müdahale etmek isteyen iki okul çalışanı, dumandan etkilendi. İki görevli olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.