Kapkaçcılar yakalandı

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GAZİANTEP'TE farklı tarihlerde 6kişinin cep telefonlarını"kapkaç"yöntemiyleçaldıkları iddiasıyla2 kişi gözaltınaalındı. İlEmniyet AsayişŞube MüdürlüğüYankesicilik veDolandırıcılıkBüro Amirliğiekipleri, kenttefarklı tarihlerde 6 kişinin cep telefonlarınınmotosikletli 2 kişi tarafından "kapkaç"yöntemiyle çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen veşüphelilerin kullandığı motosikletin plakasınıbelirleyen ekipler, şüphelilerin A.A. veŞ.M.A. olduğunu belirledi. Adreslerine yapılanoperasyonla gözaltına alınan ve emniyettekiişlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeyesevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılangörüntüde, motosikletle giden iki şüphelinin,yol kenarında bekleyen iki kadının ceptelefonunu alma anı yer alıyor.