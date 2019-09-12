Kapkaçcılar yakalandı

GAZİANTEP'TE farklı tarihlerde 6
kişinin cep telefonlarını
"kapkaç"
yöntemiyle
çaldıkları iddiasıyla
2 kişi gözaltına
alındı. İl
Emniyet Asayiş
Şube Müdürlüğü
Yankesicilik ve
Dolandırıcılık
Büro Amirliği
ekipleri, kentte
farklı tarihlerde 6 kişinin cep telefonlarının
motosikletli 2 kişi tarafından "kapkaç"
yöntemiyle çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve
şüphelilerin kullandığı motosikletin plakasını
belirleyen ekipler, şüphelilerin A.A. ve
Ş.M.A. olduğunu belirledi. Adreslerine yapılan
operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki
işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye
sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan
görüntüde, motosikletle giden iki şüphelinin,
yol kenarında bekleyen iki kadının cep
telefonunu alma anı yer alıyor.