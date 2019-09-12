Kimsesizler mezarlığına yüreğır sahıp çıktı

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Adana'da kimsesizler mezarlığında budadıkları ağaçların dallarını götürmeyip mezarların üstüne atan CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken temizliği AK Partili Yüreğir Belediyesi yaptı. SABAH Güney'de "Bunların ölüye bile saygısı" yok haberinin ardından Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatıyla dallar traktörlere konularak toplandı.Adana Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki Kürkçüler mahallesindeki kimsesizler mezarlığında görevliler tarafından budanan ağaçlarının dalları mezarların üstüne gelişi güzel atılması vatandaşın tepkisine neden oldu. Atılan dallardan dolayı mezarların hiç birinin görünmemesi isyan eden ve mezarların bakımını üstlenen hayırsever Yusuf Yüksel, belediyeyi 32 defa aramasına rağmen sonuç alamadı. SABAH Güney'de "Bunların ölüye bile saygısı yok" haberinin ardından Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, mezarlığın temizlenmesi talimatını verdi. Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri kimsesizler mezarlığına giderek mezarların üstündeki dalları topladıktan sonra, alanda da büyük bir temizlik yaptı. Toplanan dallar traktörlere yüklenerek gönderildi.Yüreğir belediyesi bir süre önce demir kapısını çalınan mezarlığın kapısını da yeniledi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e ve SABAH Güney'e teşekkür eden Yusuf Yüksel, "Büyükşehir belediyesinin yapması gereken temizliği Yüreğir belediyesi yaptı" dedi.