Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Okul servislerine dronelu denetim

Okul servislerine dronelu denetim

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Okul servislerine dronelu denetim
KAHRAMANMARAŞ'TA jandarma, trafik timleri tarafından okul servislerine yönelik düzenlenen denetimlerde 23 servis sürücüsüne 5 bin 835 TL para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı, 2019-2020
Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetim yaptı. Drone da kullanılan denetimlerde 160 okul servisi kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 23 servis sürücüsüne toplam 5 bin 835 TL para cezası kesildi. Okul servislerine yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Okul servislerine dronelu denetim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN