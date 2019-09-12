Sanat merkezinde gastronomiye özel çalışma

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Sanat Merkezi 2019 Yaz Kursları Sergisi'nde, 13 branşta 1500 öğrencinin birbirinden farklı 3 bin çalışması arasından Antep'in eşsiz mutfağına tat veren yerel gıda ürünlerine yönelik çalışmalar dikkat çekti. Gastronomi içerikli bölümün oluşturulduğu sergi, 16 Eylül Pazartesi günü sona erecek. UNESCO'nun 116 şehir arasında gastronomi alanında Kreatif Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, yeme içme merakını sanatla buluşturdu. Güneşten, topraktan, tarihten gelen yerel lezzeti Dünya'ya tanıtmak amacıyla organize edilecek olan 2'nci Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde 7'den 70'e herkesin katkısıyla bambaşka bir pencere açılacak.