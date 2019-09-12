Silifke’de bin 800 rakımda sofralık üzüm hasadı başladı

BUGÜN NELER OLDU

Silifke ilçesinde bin 800 rakımlı Gündüzler Mahallesi'nde sofralık üzüm hasadı başladı. Hasada katılan Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, "Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Ürünleriniz bol ve bereketli olsun. Helalinden bol kazanın. Sizler kazandıkça biz hem karnımızı doyuralım, hem gönlümüzü gurur duyarak doyuralım. Bu bizim zenginliğimiz olsun, bereketli olsun" dedi.Silifke İlçe Tarım Müdürü Yusuf Gün ve Gündüzler Mahalle Muhtarı Mahmut Yel'in yaptığı hasat organizasyonuna Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Gündüzler Mahalle Muhtarı Mahmut Yel, Silifke İlçe Tarım Müdürü Yusuf Gün, Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, Orman Müdürü Hasan Arslan, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin ve MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay katıldı. Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke'nin tarımsal anlamda bir cennet olduğunu belirterek, "Toprak verimli olabilir, ancak insanlar çalışkan olmazsa ürün alınamaz, verim alınamaz. Burada Allah her iki nimeti bir araya getirmiş. İnsanların gayreti, çalışkanlığı, gücü bu toprakların bereketidir. Bu nedenle burada yetişen 12 çeşit üzümü elde edebiliyoruz. Üzüm bitiyor hemen aşağıda bakıyorsunuz erik başlıyor" dedi.