Tacizciye dayak şart

BUGÜN NELER OLDU

atay'da bir boks eğitmeni, kadınların şiddet ve taciz olaylarıyla karşılaşmaları halinde kendilerini savunabilmeleri için ücretsiz boks eğitimi veriyor.Kadınlar, antrenöröncülüğünde ringe çıkıyor. Son dönemlerde yaşanan kadına şiddet olayları sonrası farkındalık oluşturmak için böyle bir projeye imza attıklarını ifade eden, boks eğitimi almak isteyen kadınları kulübe beklediklerini söyledi. Gümüş,diye konuştu. Boks eğitimi alan, kadınların ani refleks ve kendini korumaları için savunma sporlarına ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kayıkçı,dedi.