Tacizciye dayak şart

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atay'da bir boks eğitmeni, kadınların şiddet ve taciz olaylarıyla karşılaşmaları halinde kendilerini savunabilmeleri için ücretsiz boks eğitimi veriyor. Samandağ ilçesinde bulunan bir boks kulübünde, kadınlar, şiddet ve taciz olaylarıyla karşılaştıklarında kendilerini savunabilmek için boks öğreniyor.
Kadınlar, antrenör Sezer Gümüş
öncülüğünde ringe çıkıyor. Son dönemlerde yaşanan kadına şiddet olayları sonrası farkındalık oluşturmak için böyle bir projeye imza attıklarını ifade eden Tekebaşı Boks Kulübü Başkanı ve Antrenörü Sezer Gümüş
, boks eğitimi almak isteyen kadınları kulübe beklediklerini söyledi. Gümüş, "Son zamanlarda kadına şiddet olaylarının vahşet denecek boyutta olması ne yazık ki hepimiz üzmüştür. Bu tür olaylar vicdan sahibi insanlarımızı da üzmüştür. Biz de farkındalık oluşturmak için kadınlarımıza 2 aylık ücretsiz temel boks eğitimi verme kararı aldık. Merak edenleri bütün ilçe spor salonumuza bekliyoruz"
diye konuştu. Boks eğitimi alan İdil Kayıkçı
, kadınların ani refleks ve kendini korumaları için savunma sporlarına ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kayıkçı, "Kadınların anlık refleks olarak kendini savunabilmesi için bu tarz savunma sporu salonlarına ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum"
dedi.