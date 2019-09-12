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operasyonuna dört tutuklama geldi

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Uyuşturucu operasyonuna dört tutuklama geldi
ADANA merkezli üç ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Adana, İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlediği operasyonda 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 23 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 38 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti.
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Uyuşturucu operasyonuna dört tutuklama geldi
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