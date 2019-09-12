Valilikte küçük sanayi siteleri konuşuldu

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'NINçeşitli bölgelerinde kurulması planlanan "Küçük Sanayi Siteleri" toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Süzen, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ayhan Kaliç, Tekstilciler Odası Başkanı Tahir Zaimoğlu, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, Mahrukatçılar Odası Başkanı Cengiz Kozacıoğlu, Matbaacılar Odası Başkanı Adem Arık ve Gıda Toptancıları Başkanı Kazım Bozan katıldı. Vali Mahmut Demirtaş'ın oda başkanlarından ayrıntılı bilgiler aldığı toplantı, "Ayakkabıcılar, Tekstilciler, Mobilyacılar, Mahrukatçılar, Matbaacılar ve Gıda Toptancıları Küçük Sanayi Siteleri"nin geldiği aşamanın değerlendirilmesinin ardından, yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunulmasıyla son buldu.