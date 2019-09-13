Adana Lezzet Festivali ekonomiyi canlandıracak

ADANA'DA 6-8 Ekim tarihleri arasında "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenecek 3. Adana Lezzet Festivali'ne 250 bin kişinin katılması ve 25 ton et tüketilmesi bekleniyor. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Ben festivalin ekonomide ciddi bir canlılık getireceğini, esnafımızı ciddi anlamda rahatlatacağını düşünüyorum" dedi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Bu sene 6-8 Ekim tarihleri arasında Merkez Park'ta "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenecek 3. Adana Lezzet Festivali heyecanı tüm kenti sarmış durumda. Kentteki kebapçılar, bici biciciler festivalin işlerini açmasını bekliyor. Geçen sene 50 işletmenin stant açtığı ve 100 bin kişinin katıldığı festivale bu sene 100 işletme katılıyor. Festivale yerli ve yabancı 260 bin kişinin katılması ve 25 ton et tüketilmesi bekleniyor. Vali Mahmut Demirtaş, ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Bizim esnaflarımızdan çok ciddi ilgi var. Hakikaten bir yoğunluk var ve aynı zamanda hem ülke içerisinde hem de ülke dışında çok ciddi talep var. Biz Akdeniz bölgesinde bulunan tüm illeri bu şölene davet ettik ve ismini de 'Büyük Akdeniz Şöleni' kabul ettik. Bu sene çok yoğun olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

TANITMAK İSTİYORUZ

Demirtaş, "Hem özel hem de Türk Hava Yolları ile görüşeceğiz. Yeni uçak seferleri yaparsak sonuca daha iyi ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Ben ekonomi de ciddi bir canlılık getireceğini, esnafımızı ciddi anlamda rahatlatacağını düşünüyorum. Bunun da ötesinde Adana'nın çok ciddi anlamda potansiyeli var. Bu potansiyeli hem ülkemizde hem de dünya ile paylaşmak istiyoruz" dedi.