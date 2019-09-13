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Altınözü’nde

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019
Hatay Altınözü’nde aşure günü
HATAY'IN Altınözü ilçesinde aşure günü düzenlendi. Muharrem Ayı dolayısı ile Altınözü Belediyesi tarafından düzenlenen aşure gününe Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Kaymakam Bülent Uygur, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bulanık, AK Parti ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları üyeleri de katıldı. Aşure gününde selamla konuşması yapan Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, vatandaşların Muharrem ayını kutlayarak, belediye tarafından düzenlenen aşure gününe katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, Muharrem ayının hayırlı olmasını diledi.
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Hatay Altınözü’nde aşure günü
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