Mahir Ünal: Bu feryadı herkesin duyması gerekir

BUGÜN NELER OLDU

Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK Parti Pazarcık İlçe Başkanlığınca düzenlen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Ünal, "Annenin feryadının etnik, siyasi ve dini tarafı olmaz. Anne annedir. Annenin Türk'ü, Kürt'ü, Ermeni'si, Fransız'ı, İngiliz'i olmaz. Annenin Alevi'si, Sünni'si olmaz. Bir anne feryat ettiği zaman herkesin o feryadı duyması gerekir. Çünkü ana yüreği hiçbir şeye benzemez" dedi. Ünal, "Bu ülkenin şehirlerinde çukur kazılıp, el yapımı patlayıcılar yerleştirilirken akademisyenler, terör örgütüne 'bu ülkede demokratik siyaset var, demokratik siyasetin olduğu yerde terör olmaz, şiddet olmaz, silah olmaz' demesi gerekirken o gün akademisyenler, 'devlet katliam yapıyor' diyorlardı" - "O gün 'devlet katliam yapıyor' diyen akademisyenler, bugün neden anaların acısına, feryadına sesiz kalıyorlar. Bu vicdanlı mıdır? En ufak bir meselede ortalığı ayağa kaldıran sanatçılarımız neredeler?" dedi. Muhtarlar sayesinde her bir mahallenin sıkıntılarına, dertlerine, sorunlarına ve ihtiyaçlarına ulaştıklarını dile getiren Ünal, o yüzden muhtarların kendileriyle oluşturduğu iş birliğinin mahallelerin yaşanabilir hale gelmesi açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti. Ünal, 17 yıldan beri tek bir gayeleri olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke bırakmak, başları dik, alınları ak, dünyada bu toprağa, bu coğrafyaya, bu ülkeye ait olmanın gururunu taşıyan çocukların yaşadığı bir ülke bırakmak, başka bir derdimiz bizim söz konusu değil." diye konuştu.