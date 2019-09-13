Malkoç: Annelerin eylemi yürekten geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Diyarbakır'da HDP önunde oturan annelerin eylemini son derece anlamlı bulduğunu belirterek, "Çok önemli, çünkü anneler hak arıyor" dedi. Kamu Denetim Kurumuna konuyla ilgili başvuru yapıldığını açıklayan Malkoç, "HDP eliyle PKK'ya verilen çocukların annelerine verilmesi için verilmiş bir dilekçe verildi. Biz de siyasi parti, bakanlıklar ve diğer kamu kurumları nezdinde neler yapabileceğimizi inceleyeceğiz. Annelerin eylemleri yürekten gelen anlamlı bir eylem. Tüm Türkiye'nin burada tek yürek olması da önemlidir" diye konuştu. Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvuruların ücretsiz olduğunu kaydeden Malkoç, "Adalete ulaşmada ilk şey az masraflı ve ücretsiz olmasıdır. İkincisi kolay, üçüncüsü ise ve hızlı olmasıdır. Bize yapılan başvuruda bir satırlık bir dilekçe de olsa biz dikkate alıyoruz. Bize yapılan başvurularda şekil şartı aramıyoruz. Ücretsiz ve en fazla 6 ay içinde sonuçlandırıyoruz. Yapılan başvuruların yüzde 99'u 6 ayda sonuçlanıyor. Geçen yıl 17 bin 517 başvuru yapıldı, 17 bin 515 karar çıktı" dedi.