Ressamların özel sergisi bugün açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve toplamda 50 eserden oluşan 4 ayrı kişisel resim sergisi ile Türkiye'den 7 sanatçının 35 eserden oluşan "Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor. Kazakistanlı sanatçılar Yerlan Nazarkulov, Aidos Seydakul, Amanat Nazarkul, Kuralay Amanzholova'ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak ayrı ayrı hazırladığı ve 50 eserden oluşan 4 Kişisel Resim Sergisi ile Türkiye'den akademisyen sanatçılar Tahir Büyükkaragöz, Ahmet Aydın Kaptan, Ata Yakup Kaptan, Serpil Kaptan, Nur Olcay Kurt, Engin Ümer ile Adem Yücel'in 35 eserinden oluşan "Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.