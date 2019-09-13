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Yaralı tilki tedavi altına alındı

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Yaralı tilki tedavi altına alındı
MERSİN'İN Toroslar ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan yaralı tilki tedavi altına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bekiralanı Mahallesi'nde hayvanseverler tarafından yapılan ihbar üzerine yaralı bir tilkinin bulunduğu bilgisini alan belediyeye bağlı Veterinerlik Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Adrese giden ekipler, tilkinin ön iki ayağında kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde saçma yaralarının bulunduğunu tespit etti. Yaralı tilki tedavi edilmek üzere Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Avcılar tarafından vurulduğu değerlendirilen tilki, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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Yaralı tilki tedavi altına alındı
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