Zeynep ile Murat’ın muhteşem düğünü

BUGÜN NELER OLDU

Atakaş Şirketler Grubunun emektar Muhasebe Müdürü Erol Kurtar'ın bankacı kızı Zeynep Kurtar ile merhum fizik doktoru Ali Akınalp'ın Almanya'da yaşayan mühendis oğlu Murat Akınalp'ın İssos Tesisleri'ndeki gerçekleşen düğün ile dünya evine girdi. Şanlıurfa'dan çok sayıda davetlinin katıldığı düğünün sonlarına doğru yağan yağmur için bereket denildi. Yakışıklı damat Murat'ın annesi Mualla, abisi Nazif Akınalp ile dans ederek oğlunun mutluluğuna ortak oldu. Açık havada başlayan düğün kapalı mekanda son buldu.