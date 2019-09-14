“Asıl mağdur benim” dedi

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ADANA'DA kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada 24 yaşındaki Şeyhmus Yeniay'ı bıçaklayarak yaralayan ve 11 Eylül Çarşamba günü teslim olup tutuklanan 26 yaşındaki Velat Çelikten kendini savundu. Avukatları aracılığıyla açıklama yapan Çelikten, "Olayda hiçbir suçu olmamasına rağmen saldırıya uğrayan ve mağdur olan taraf benim. Kaçmadım, polise kendim teslim oldum" dedi. Olay, 27 Mayıs'ta Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Velat Çelikten ve Şeyhmus Yeniay arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yeniay 4 yerinden bıçaklanırken hafif şekilde yaralanan Çelikten olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yeniay, kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlatıp taburcu edilirken, Çelikten ise avukatları Pınar Gül ve Mahir Dönmez ile birlikte polise teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen Velat Çelikten, avukatları aracılığıyla kendisini savunarak açıklamalarda bulundu. Antrenörlük yapan Velat Çelikten yaptığı açıklamada; "Şehmus Yeniay, nişanlımı darp ederek kaçırmaya çalıştı. Bizi ölümle tehdit eden Yeniay, olay günü kafedeyken arkamdan geldi ve bana bıçakla saldırdı. Aramızda arbede yaşandı. Tehdit aldığım için aylardır Adana dışında kaldım. Ortada hiçbir suçum yokken saldırıya uğrayan ve mağdur olan benim. Suçsuz olduğumu bildiğim için polise teslim oldum" dedi.