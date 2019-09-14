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Demirtaş: köklü bir eğitim yapısına sahip

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Demirtaş: Adana köklü bir eğitim yapısına sahip
YENI eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda öğrenim görmelerini sağlamak hususunda alınması gereken güvenlik tedbirleri, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı. Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Serkan Tokgöz ile ilgili diğer yetkililer katıldı. Toplantıda kısa bir açıklamada bulunan Vali Demirtaş, Adana'nın köklü eğitim yapısıyla ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Bilim yuvası olan üniversitelerimizde, güvenlik açısından da hiçbir sorun yaşanmaması için her yıl olduğu gibi bu yılda gerekli çalışmaları yaptık. Öğrencilerimiz inşallah eğitim süreçlerini sorunsuz bir şekilde bitirecekler. Tüm öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yeni akademik yılda başarılar diliyorum" dedi.
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Demirtaş: Adana köklü bir eğitim yapısına sahip
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