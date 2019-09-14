Erman Özmen: Bu toprakların adı : Ana-dolu

Ne kadar güzel bir mayası vardır bu toprakların. Hiçbir gücün yok edemediği, hiç kimsenin karşı duramadığı, toprağa adını veren, bu toprakları yeşerten, geliştiren, ruh veren, can veren ANA mayası… Kurtuluş mücadelesinde üşümesin diye çocuğunu değil de sırtına yüklediği mühimmatı örten ANA, Asker evladını hain kurşunlarla şehit verip te, bağrına taş basıp 'vatan sağ olsun' diyen ANA,

Ve şimdi… 'Başlarım sizin Kürdistanınıza verin evladımı' diyen ANA…

Ben inanıyorum ki yine ANA'lar kazanacak. Bu topraklar ANA'lar sayesinde Türkiye Cumhuriyeti olmaya devam edecek, sonsuza kadar. Çünkü eğer söz konusu evlat ise bir ana kadar yürekli, cesaretli, kararlı olamaz hiç kimse. Bu analara destek olmak da bir vatan borcudur.

YAZA LEZZETLİ BİR VEDA

Gaziantep Gastronomi Festivali Perşembe günü başladı, yarın akşam bitiyor. Geçekten çok renkli, çok lezzetli, çok eğlenceli bir festival… Yaza veda ederken bu hafta sonu Gaziantep'te olmaya ne dersiniz? Tarifi mümkün olmayan güzellikteki lezzetler, müzikler, ünlülerle atölye çalışmaları ile harika bir veda olabilir… Buyurun efendim kurduk sofralarımızı sizleri GÜNEŞTEN, TOPRAKTAN,

TARİHTEN GELEN LEZZETLER ile bekliyoruz.