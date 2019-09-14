Gönüllü gençler stadı temizledi

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GAZIANTEP Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gönüllü gençler Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçı öncesi Gaziantep Kalyon Stadı'nın koltuklarını temizledi. Kritik maç öncesi stat içerisinde bakım onarım çalışması yapılırken Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gönüllü gençler de yaklaşık 36 bin koltuğun tek tek temizliğini yaptı. Ellerine bez alan 30'u aşkın gönüllü genç deterjanla yıkanan koltukların hepsini tek tek silerek temizledi. İl Müdürü Muhittin Özbay, "Özellikle İngiltere gibi ülkelerde böyle bir kültür var. Arsenal takımında ve diğer İngiliz takımlarında olduğu gibi biz de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirelim dedik. Gençlerimiz 'Şehrimi seviyorum, takımımı destekliyorum' projesi ile harekete geçti" dedi.