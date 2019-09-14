Kıbrıs ilkokulu çiçeklerle renklendi

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MERSİN'İNAnamur ilçesindeki Kıbrıs İlkokulu'nda, Çiçekli Okulum Çiçekli Sınıfım Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, bitki, çiçek yetiştirme etkinlikleri gerçekleştirdi. Etkinlik hakkında bilgi veren proje sorumlusu Tevhide Temiz, "Çiçekli Okulum Çiçekli Sınıfım Sosyal Sorumluluk Projesi, çocukların yeşil alanlara sahip okullarda eğitim görmesi, onlar tarafından çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi, onlara bakım sorumluluğu verilmesi çocukların yeni bilgiler kazanmasına, yeni ilgi alanlarının ortaya çıkmasına olanak sağlar. Bu sebeple okulumuzda bitki, çiçek yetiştirme etkinlikleri gerçekleştirdik" dedi. Proje kapsamında etkinliklerin devam edeceği belirtildi.