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Mert, yüzerek epilepsiyi yendi

’de epilepsi hastası olan 21 yaşındaki yüzerek hastalığını büyük ölçüde yendi

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Mert, yüzerek epilepsiyi yendi

Mersin'de belediyenin açtığı yüzme kursları, fiziksel gelişimin yanı sıra birçok hastalığın yenilmesinde ya da gerilemesinde de büyük katkı sağlıyor. Epilepsi hastası olan 21 yaşındaki Mahmut Mert Çakmak da yüzerek hastalığını büyük ölçüde yendi. Zihinsel engeli de bulunan Mert, yüzme kurslarına 3 yıldır severek devam ediyor. Kurslar sayesinde artık epilepsi nöbetleri geçirmediğini ve rahatsızlığını yendiğini anlatan Mert, kurslara geldiği zaman havuzdan çıkmak istemiyor. Hocaları ve arkadaşları ile de iletişimi kuvvetli olan Mert, yüzmeye severek geliyor. Mert'in ailesi, doktorunun yıllar önce onda bulunan epilepsi ataklarının yüzmek, güneş ve sıcakla azabileceğini ve nöbetlerinden büyük ölçüde kurtulabileceğini söylediğini aktardı. Bunun üzerine 10 yıldır yüzmeye giden, Büyükşehir Belediyesinin kurslarına 3 yıldır devam ederek yüzmesini geliştiren Mert, kurslar sayesinde artık epilepsi krizleri geçirmiyor. Anne Nesrin Çakmak, "Bir özel çocuk annesi olarak burada bulunuyorum. Mert burada yüzmeye geliyor. Bizim buraya gelme sebebimiz Mert'in epilepsi hastalığı, yani halk diliyle sara hastalığı. Yüzerek hastalığını yeniyor" dedi.

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Mert, yüzerek epilepsiyi yendi
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