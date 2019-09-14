BUGÜN NELER OLDU

NIĞDE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, okula yeni başlayan anaokulu ve ilkokul 1.sınıf öğrencilerine yönelik okula motive olmalarını sağlamak amacıyla 'Okula Sporla Başlıyorum' projesi başlattı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, "Okula Sporla Başlıyorum Projesi" Niğde'de başladı. Cumhuriyet İlkokulu'nda başlayan projede Gençlik Liderleri ve Antrenörler öğrencilere çeşitli oyunlar oynattı. Yüzlerce öğrencinin katıldığı etkinliklerde öğrenciler keyifli anlar yaşadı