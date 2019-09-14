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Okula sporla başlıyorum

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019
Okula sporla başlıyorum
NIĞDE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, okula yeni başlayan anaokulu ve ilkokul 1.sınıf öğrencilerine yönelik okula motive olmalarını sağlamak amacıyla 'Okula Sporla Başlıyorum' projesi başlattı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, "Okula Sporla Başlıyorum Projesi" Niğde'de başladı. Cumhuriyet İlkokulu'nda başlayan projede Gençlik Liderleri ve Antrenörler öğrencilere çeşitli oyunlar oynattı. Yüzlerce öğrencinin katıldığı etkinliklerde öğrenciler keyifli anlar yaşadı
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Okula sporla başlıyorum
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