Orman, Mersin’deki çocuklarla buluştu

BEŞIKTAŞ Kulübü Başkanı Fikret Orman
, Mersin Çocuk Evleri Sitesi
'nde kalan çocuklarla buluştu. Mersin Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Orman, burada imza verip, fotoğraf çektirdi.
Beşiktaş marşları eşliğinde çocuklara içerisinde Beşiktaş
ürünlerinin olduğu çanta hediye eden Orman
, çocuklarla yakından ilgilendi. Orman, böyle bir organizasyonda olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Beşiktaşlılığın özünün insanları mutlu etmek olduğunu ifade eden Orman
, camia olarak insanlarla beraber olmaya ve daha fazla insana dokunmaya çalıştıklarını kaydetti. Orman, "Mersin Beşiktaşlılar Derneğine teşekkür ediyorum. Beşiktaş için dünyanın her yerinde taraftar var ama bu bölgede çok taraftarımız var"
dedi.