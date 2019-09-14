Orman, Mersin’deki çocuklarla buluştu

BUGÜN NELER OLDU

BEŞIKTAŞ Kulübü Başkanı'nde kalan çocuklarla buluştu.Beşiktaş marşları eşliğinde çocuklara içerisindeürünlerinin olduğu çanta hediye eden, çocuklarla yakından ilgilendi.Beşiktaşlılığın özünün insanları mutlu etmek olduğunu ifade eden, camia olarak insanlarla beraber olmaya ve daha fazla insana dokunmaya çalıştıklarını kaydetti. Orman,dedi.