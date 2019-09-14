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Sürücülere aşure dağıtıldı

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Sürücülere aşure dağıtıldı
HATAY'IN Belen ilçesinde Muharrem ayı etkinliği kapsamında vatandaşlara, araçla yolculuk yapan şoför ve yolculara aşure dağıtımı yapıldı. Etkinliğe katılan belediye başkanı İbrahim Gül, Atatürk parkında bulunan vatandaşlara ve Belen geçidini kullanarak yolculuk yapan şoför ile yolculara aşure ikramında bulundu. Aşure dağıtımı yapan belediye başkanı Gül, "Rabbim
bizlere bu yıl da muharrem ayını görmeyi nasip etti. Yapılan aşure aslında birlik ve bütünlük simgesidir. Aşure içerisine konulan birbirinden farklı lezzetin bir arada çok daha güzel bir tat vermesidir. İşte bu'da Anadolu'dur, dostluktur, kardeşliktir, vatan sevgisidir" dedi.
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Sürücülere aşure dağıtıldı
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