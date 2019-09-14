Yamaç paraşütünün yeni merkezi oluyor

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Erdemli ilçesinin tanıtılmasını amaçlayan, 'Kıyılardan Dağlara, Antik Olba Bölgesi Kültür Yolları ve Kırsal Turizm Odakları Geliştirme Projesi'nin rota ve dinlenme alanlarında çalışmalar sürüyor. Exstem sporlarından yamaç paraşütü etkinlikleri Erdemli'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında etkin tanınmasında en etken merkez olması hedefleniyor. Yamaç paraşütü etkinliklerinde Göktepe dağı baba dağından sonra önemli uçuş merkezi olarak belirtiliyor. Proje kapsamında kıyı, yayla, vadi ve antik yollar olmak üzere 12 rota belirlendi. Proje sorumlusu Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nida Naycı, yaklaşık 18 ay sürecek olan projenin 250 bin lira bütçeli olduğunu söyledi. Projenin hedeflerine de değinen Naycı, "Hedefimiz Erdemli bölgesinde Antik Olba Bölgesi Kültür Yolları temalı yerel destinasyonları oluşturularak, bölgedeki kültür, doğa ve yayla turizmi gibi alternatiflerin çeşitlendirilmesini sağlamaktır" dedi.