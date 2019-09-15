Akdeniz’de üreticilerin ulaşımı kolaylaşıyor

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MERSIN'DE Akdeniz Belediyesi, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ilçeye bağlı her mahalleye ihtiyaç duyduğu hizmet ve çalışmaları götürüyor. Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin kırsal mahallelerinde yaşayan çiftçilerin ulaşımlarını kolaylaştırmak ve yetiştirdikleri ürünlerini iş ve dış pazara rahatlıkla ulaştırmalarını sağlamak için tarım arazileri etrafında yeni yollar açıyor. Ekipler, ihtiyaç duyan mahallelerde asfalt yama, kaldırım ve kilit taşı onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Fen işleri ekipleri, son olarak Akdam, Esenli, Hal, Hebilli, Şakir Gülmen ve Yukarı Burhan gibi kırsal bölgelerde yaşayan üreticilerin ulaşımını kolaylaştırmak ve ürünlerini pazara rahatlıkla ulaştırabilmelerini sağlamak amacıyla kilometrelerce uzunlukta yeni arazi yolları açtı. Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, belediyenin bütçe ve kaynaklarını, en verimli ve etkin şekilde Akdeniz ilçesi ve mahalle sakinleri için kullandıklarını söyledi. Başkan Gültak, "Halkımıza söz verdik, sözümüzde duruyoruz" diye konuştu.