Basketbolda seminer günü düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

ADANA 2019-2020 Mehmet Can Öztürk sezonu öncesinde düzenlenen iki seminer çok verimli geçti. Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen eğitim seminerinde Mersin bölgesi A klasman hakemlerinden Serdar Ünal Adana bölgesi hakemlerine yeni değişen oyın kuralları ve 3x3 basketbol oyun kurallarını anlattı. Basketbol İl Temsilcisi Abdullah Kutlu da kulüp temsilcilerine ve antrenörlere yeni sezonda yapılacak çalışmaları dile getirdi. ADANA Basketbol İl Temsilcisi Abdullah Kutlu, yeni sezonun camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Bu sezona Adana basketboluna büyük katkılar koyan merhum Mehmet Can Öztürk'ün adını verdik. Sezon öncesi düzenlediğimiz iki seminerimiz çok başarılı ve verimli geçti. Yeni sezonumuzun tüm basketbol camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Adanalı basketbolseverleri maçlarımızı izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.