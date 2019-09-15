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Fatma nineye saldıran sapık tutuklandı

’da 80 yaşındaki ’ün gece saatlerinde evine girerek darp ettikten sonra bulunduğu ileri sürülen ve yakalandıktan sonra serbest kalan İ.M., itiraz üzerine tutuklandı

Giriş Tarihi: 15.9.2019
Fatma nineye saldıran sapık tutuklandı
Adana'da 80 yaşında yalnız yaşayan kadının evine gece saatlerinde girerek cinsel istismarda bulunmaya çalışıp darp ederek kaçan zanlı tutuklandı. Zanlının ilk yakalandığında serbest kaldığını öğrenen yaşlı kadın, "Ben evime gitmek istiyorum ama korktuğum için gidemiyorum şu an kızımda kalıyorum. Bana 'çığlık atarsan seni yakarım' dedi o yüzden çok korkuyorum" diye tepki göstermişti.

YUMRUK ATARAK TACİZ ETTİ
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesi'nde 9 Eylül gece meydana geldi. İddiaya göre Fatma Altunöz, tek başına yaşadığı evinde namaz kılıp yattıktan kısa bir süre sonra yüzünde bir el hissetti. Gözünü açtığında karşısında bir adam gördü. Yaşlı kadın, çığlık atıp "yetişin komşular" diye bağırdı. Zanlı, kadının ağzına eliyle bastırarak bağırmasını önlemeye çalıştı. Daha sonra da kadına yumruk attı. Yaşlı kadın, zanlının elini ısırınca sinirlenen zanlı, hem taciz edip hem de yumruklamaya devam etti.
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Fatma nineye saldıran sapık tutuklandı
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