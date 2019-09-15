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’da geri dönüşüm projesi başarılı oldu

Giriş Tarihi: 15.9.2019
Hatay’da geri dönüşüm projesi başarılı oldu
HATAY'IN Reyhanlı ilçesi Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün gönüllü ekibi, geri dönüşüm projesi kapsamında Yüksek Öğretim Kurumları sınavından sonra topladıkları kalem setlerini öğrencilere hediye etti. Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü gençleri, sınavına giren öğrencilerin kullandıkları kalem setlerini sınavdan sonra toplayarak sakladı. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile topladıkları kalem setlerini ziyaret ettikleri okullarda öğrencilere hediye ettiler. Gençlik Merkezi yetkilileri, yaptıkları uygulamada geri dönüşümle elde ettikleri kalem setleri ile ilkokullara giden öğrencilere destek olduklarını söyledi.
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Hatay’da geri dönüşüm projesi başarılı oldu
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