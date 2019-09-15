Nüfusun yüzde 30’u öğrenci

BUGÜN NELER OLDU

SANAYI ve ticaretinde hızlı gelişmesine paralel olarak artan göçle nüfusu sürekli artan ve 2 milyonu geçen Gaziantep'te nüfusun yüzde 30'u ilk ve orta öğretimdeki öğrencilerden oluşuyor. 609 bin öğrencinin bulunduğu kentte ayrıca 15 bin 192 misafir yabancı öğrenciye de 46 geçici eğitim merkezinde eğitim görüyor. SABAH'a kentin eğitimdeki durumu hakkında bilgiler veren Vali Davut Gül, kentin eğitimde daha iyi yerlere gelmesiyle devlet-vatandaş işbirliğiyle yoğun çalışmalar gerçekleştirildiğini bildirdi. Gaziantep'te toplam 609 bin öğrencinin ilk ve orta öğretimde bulunduğunu açıklayan Vali Gül, 15 bin 192 muhacir öğrencinin de 46 geçici merkezde eğitim gördüğünü söyledi.İlde 179 anaokulu, 534 ilk okul, 285 lise olmak üzere toplam bin 369 okul ve 17 bin 692 derslikte 561 bin 951 öğrencinin eğitim gördüğünü, 47 bin 369 açık öğretim öğrencisiyle toplam ilk ve ortaöğretimdeki öğrenci sayısının 609 bin 32 olduğunu bildiren Vali Gül, 3 bin 683 dersliğe sahip 153 okulun yapımının ise devam ettiğini bildirdi. Devlet ve il yatırım programlarındaki okulların yapımının hızla devam ettiğini anlatan Vali Gül, nüfus artışı da dikkate alındığında 3 bin 200 dersliğe daha ihtiyaç duyduğunu söyledi. Vali Gül, "Hedefimiz derslik başına öğrenci sayısında şehir merkezinde de ülke ortalamasının altına düşmek. Kırsal kesimde derslik sıkıntımız yok ancak merkezde sorun var. Onu da yeni okullar yaparak çözmeye çalışıyoruz. Bu konuda devlet büyüklerimizin yanı sıra Gaziantepli hayırseverlerden de ciddi destek görüyoruz" dedi.Göreve başlar başlamaz Gaziantep'teki tüm okullarda öğrenci spor kulüplerinin kurulması için önayak olan ve bu konuyu ısrarlı bir şekilde takip eden Vali Gül, kısa sürede 746 okulda spor kulübü kurulmasını sağladı. 28 Haziran tarihi itibariyle faal lisanslı 19 bin 873 öğrencinin bu kulüplere kayıt yaptığını bildiren Vali Gül, 43 spor salonu ve 13 yüzme havuzunun da hizmete gireceğini bildirerek "Belki 10 yıl sonra olimpiyat sporcuları Gaziantep'ten çıkacak" diye konuştu.