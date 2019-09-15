Öğretmenden örnek davranış

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MERSIN'DE hastane de bulduğu ve içerisinde 3 bin lira civarında para olan cüzdanı sahibine teslim eden öğretmen, örnek davranışıyla herkesin takdirini kazandı. Cüzdanın sahibinin kızına verdiği 20 lirayı da çerçeveletip, evine duvarına asan örnek öğretmen, "Kızım o paraya baktıkça dürüstlük, iyilik hep aklında olacak" dedi. Rahatsızlığı nedeniyle kızıyla birlikte Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden ilkokul öğretmeni Fuat Kavrak, kullandığı lavaboda içinde yaklaşık 3 bin lira olan cüzdan buldu. İçine açarak kime ait olduğuna bakan Kavrak, sosyal medya hesapları üzerinden şahsı bulmaya çalıştı. Cüzdanın sahibinin ailesinden biriyle irtibata geçen Kavrak, daha sonra şahsın numarasını alarak, telefonla cüzdanın sahibine ulaştı. Hastanede şahısla bulaşan örnek öğretmen, cüzdanı emekli subay olan vatandaşa teslim etti.