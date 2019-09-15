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Yumurtalık kültür sanat ve turizmde buluştu

Giriş Tarihi: 15.9.2019
Yumurtalık kültür sanat ve turizmde buluştu
ADANA'DA, 1. Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı. Yumurtalık ilçesi Atatürk Caddesi Sahil Parkı'nda düzenlenen festivalin açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi. İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Çukurova'nın incisi Yumurtalık'ı turizme kazandırmak ve tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalde emeği geçenlere teşekkür etti. Yumurtalık'ın tarihi ve turizm potansiyeli bakımından zengin bir ilçe olduğunu belirten Vural, "Sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve vatandaşlarımızla Yumurtalık'ı geliştirmek ve var olan güzel turizm potansiyelini artırmak için hep birlikte gayretle çalışacağız. Festivalin yaygınlaşması için önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı olacağına inanıyorum" diye konuştu. Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik de ilçenin tarih ve turizm kenti olmasının yanı sıra Türkiye'nin sayılı sahillerinden birine sahip olduğunu ifade etti. Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Volkan Tarık Çay da ilçeyi Türkiye'nin cazibe ve turizm merkezi yapmak için festivali yaygınlaştıracaklarını kaydetti.
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Yumurtalık kültür sanat ve turizmde buluştu
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